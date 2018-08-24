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| | Скончался театральный режиссер и актер Игорь Войтулевич

Скончался театральный режиссер и актер Игорь Войтулевич

Сегодня, 16:39

Его не стало в возрасте 60 лет в Болгарии в ночь с 22 на 23 августа. Информацией об его кончине поделились представители пресс-службы Московского академического театра имени Маяковского.

 

«С огромной скорбью сообщаем, что на 61-м году жизни не стало театрального деятеля, режиссера, актера Игоря Войтулевича. Приносим свои искренние соболезнования всем родным и близким Игоря Геннадьевича. Светлая память», - отметили представители театра имени Маяковского.

В данном заведении Войтулевич ставил спектакль «Тайна старого шкафа» по повести Клайва Стайплза Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф», которое признано классикой в жанре детского фэнтези.

Постановка проходила при участии заслуженного артиста России Александра Шаврина. Продюсером спектакля выступала Татьяна Аугшкап. Игорь Войтулевич окончил ГИТИС и с 1984-го года работал в Читинском театре. С 1994 по 2001 занимал должность главного режиссера при Смоленском областном государственном драмтеатре.

Помимо этого, он ставил спектакли в разных городах России, среди которых фигурировал также и московский «Сатирикон». Дата и место прощания с культурным деятелем на данный момент не сообщаются.


Николай Офицеров
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