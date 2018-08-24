Победу стране принес талантливый пианист Иван Бессонов. Бессонов представил РФ в качестве финалиста всероссийского конкурса талантов «Синяя птица».

На днях в шотландском Эдтнбурге состоялся финал Eurovision Young Musicians, который завершился успехом для 16-летнего российского пианиста Ивана Бессонова. Россия стала победителем молодежного «классического Евровидения». Прямую трансляцию песенного конкурса можно было увидеть на телеканале «Культура».

За главную награду боролись участники 18 стран. В финал прошли шестеро молодых артистов, включая российского пианиста. Участника из России, исполнившего Первый концерт Чайковского, признали сильнейшим среди всех финалистов. Все конкурсанты выступили под музыкальное сопровождение шотландского симфонического оркестра.

Норвегию представила виолончелистка Бергитта Офтестад, контрабасист Инди Стивин представил Чехию, скрипач Никола Паянович выступил от Словении, скрипачкаМира Форон приехала одержать победу для Германии, а от Венгрии выступил саксофонист Матте Бенце.

Мирослава Донцова