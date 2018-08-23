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| | Режиссер нового Бонда отказался от съемок фильма из-за России

Режиссер нового Бонда отказался от съемок фильма из-за России

Сегодня, 20:44

25 картину о приключениях самого известного суперагента должен был снимать Дэнни Бойл. Однако возникли творческие разногласия.

 

Оказалось, что британский режиссер отказался руководить процессом съемок нового Бонда из-за России. Камнем преткновения стал образ «русского злодея». Бойл и исполнитель главной роли Дэниэл Крэйг не смогли достичь компромисса в этом вопросе на стадии финальных правок.

Бойл настаивал на теме современных напряженных отношения между Россией и Западом. Однако актер наотрез отказался затрагивать в фильме политические разногласия. Кандидатура актера Томаша Кота на роль главного врага Бонда Крэйгом также была отвергнута. О том, что Бойл отказался от съемок фильма, продюсеры картины Майкл Уилсон и Барбара Брокколи сообщили еще 21 августа. Теперь стала известна и причина прекращения сотрудничества с режиссером. Очередной эпизод «бондианы» увидит свет уже в следующем году.


Дарья Светозарова
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