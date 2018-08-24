В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Мнения

В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Розовые волосы, пышная грудь и широкие бедра напомнили фанатам образ Кардашьян.

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами

От редактора

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами

Малолетние поклонницы скандальной девушки подвержены повышенному вниманию взрослых мужчин.

Сюжеты:

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами Западные СМИ назвали форум «АРМИЯ-2018» приготовлением России к войне «Калашников» объелся грибов: В сети отреагировали на «убийцу» Tesla в лице ИЖ «Комби» Эксперты: Отстающие в развитии дети меньше перебирают в еде «Кажется, что-то прифотошопил»: В Сеть попали фото голого Макса Барских «Руки-базуки в реальности»: В Сети предсказали прогресс робота-убийцы «Игорька» «Брексит» заставит мужчин Великобритании массово стать донорами спермы Журнал Forbes назвал актера с самыми высокими доходами Сбежала от пенсионера: Бывшая жена Ивана Краско дала первый комментарий после развода Ходячие антирекламы: Бузову, Собчак и Бородину высмеяли за одновременное одобрение пенсионной реформы «Детский сад»: В Сети раскритиковали зажигательный танец Ефременковой и Кучерова Анфиса Чехова рассказала, как бросила скупого англичанина
| | Вышел трейлер ремейка хоррора Ардженто «Суспирия» с актрисой из «50 оттенков серого»

Вышел трейлер ремейка хоррора Ардженто «Суспирия» с актрисой из «50 оттенков серого»

Сегодня, 02:30

В культовом фильме ужасов 2018 года снялась Дакота Джонсон, Хлоя Морец, Тильда Суинтон.

 Фильм Дарио Ардженто «Суспирия», вышедший в прокат в 1977 году, рассказывал историю юной американки по имени Сюзи, прибывшей в Германию для обучения в балетной школе. Однако в первый же день ее прибытия умирает одна из девушек, но Сюзи все-таки приступает к занятиям. Каждую ночь девушку поят вином со снотворным, а сама она чувствует нечто, витающее в воздухе школы, и решается выяснить, что происходит.

Недавно вышел трейлер ремейка хоррора с актрисой из «50 оттенков серого» Дакотой Джонсон. Над фильмом работает итальянский режиссер Лука Гуаданьино, прославившейся благодаря фильму «Назови меня своим именем». Также в «Суспирии» сыграют Хлоя Морец и Тильда Суинтон, а композитором станет вокалист и гитарист Radiohead Том Йорк.

Как и в оригинале, героиня Джонсон приезжает в Германию, а именно в Берлин. Там ее преподавательницей танцев станет женщина, роль которой исполнила Суинтон. В кинотеатрах фильм появится в ноябре этого года.


Новости по теме
Дакота Джонсон сообщила о психологических проблемах после съемок в фильме
Дакота Джонсон сообщила о психологических проблемах после съемок в фильме "Суспирия"

Актриса Дакота Джонсон, которая известна как главная героиня трилогии "Пятьдесят оттенков серого", рассказала о проведенной профессиональной помощи из-за…

Звезда «50 оттенков серого» восхитила скромным нарядом на прогулке с собакой в Нью-Йорке
Звезда «50 оттенков серого» восхитила скромным нарядом на прогулке с собакой в Нью-Йорке

Исполнительница главной роли в культовом эротическом фильме «50 оттенков серого» вышла на прогулку скромнее обычной учительницы.

«Ох уж эти усики»: Дакота Джонсон возмутила растительностью над губой
«Ох уж эти усики»: Дакота Джонсон возмутила растительностью над губой

Актриса Дакота Джонсон, которая на весь мир прославилась благодаря сери фильмов «Пятьдесят оттенков серого», продолжает удивлять поклонников. Однако на этот…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости