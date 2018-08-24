Вышел трейлер ремейка хоррора Ардженто «Суспирия» с актрисой из «50 оттенков серого»

В культовом фильме ужасов 2018 года снялась Дакота Джонсон, Хлоя Морец, Тильда Суинтон.

Фильм Дарио Ардженто «Суспирия», вышедший в прокат в 1977 году, рассказывал историю юной американки по имени Сюзи, прибывшей в Германию для обучения в балетной школе. Однако в первый же день ее прибытия умирает одна из девушек, но Сюзи все-таки приступает к занятиям. Каждую ночь девушку поят вином со снотворным, а сама она чувствует нечто, витающее в воздухе школы, и решается выяснить, что происходит.

Недавно вышел трейлер ремейка хоррора с актрисой из «50 оттенков серого» Дакотой Джонсон. Над фильмом работает итальянский режиссер Лука Гуаданьино, прославившейся благодаря фильму «Назови меня своим именем». Также в «Суспирии» сыграют Хлоя Морец и Тильда Суинтон, а композитором станет вокалист и гитарист Radiohead Том Йорк.

Как и в оригинале, героиня Джонсон приезжает в Германию, а именно в Берлин. Там ее преподавательницей танцев станет женщина, роль которой исполнила Суинтон. В кинотеатрах фильм появится в ноябре этого года.