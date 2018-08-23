Авторы «Теории большого взрыва» объявили о закрытии сериала

По словам представителей телеканала CBS, показ последних эпизодов проекта завершится в мае следующего года.

В 2007 году зрители впервые увидели сериал «Теория большого взрыва» Чака Лорри и Билла Прэди. Сюжет разворачивается вокруг четырех молодых физиков, попадающих в увлекательные и неловкие ситуации. Один из актеров, снимавшегося в проекте - Джим Парсонс за роль Шелдона Купера стал обладателем премии «Золотой Глобус» семь лет назад.

В заявлении авторов проекта авторов проекта говорится следующее: «Мы со съемочной командой, сценаристами и артистами признательны за успех шоу и готовы показать вам последний сезон, который приведет «Теорию большого взрыва» к креативному и эпичному завершению». Продюсеры приняли решение закрыть сериал три недели назад, они гордятся проделанной работой, комбинирующей коммерческий успех, творческую гениальность и культурное воздействие, а также героев проекта, ставшими настолько популярными, что их с легкостью ныне узнают на улице. Последний сезон выйдет на экраны в начале осени на CBS.

Никита Готский