Новый клип Монеточки «90-е» попал в тренды YouTube с 900 тысячами просмотров за сутки

Ролик появился в Сети накануне, и уже стал популярным.

В мае текущего года исполнительница Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, выпустила новый альбом «Раскраски для взрослых», который моментально стал популярным. Недавно певица сняла клип на одну из песен, вошедших в альбом. Предпремьерный показ «90-х» прошел на открытии фестиваля «Короче» в Калининграде, а накануне ролик появился в Сети. Срежиссировал новый клип Монеточки Михаил Идов. Он рассказал, что в видео хотел создать эффект «плохой памяти», поэтому в клипе много клише 90-х годов прошлого века и отсылок к культовому фильму Алексея Балабанова «Брат». Оператором-постановщиком выступил Евгений Привин, а спродюсировали видео Андрей Савельев и Артём Васильев. В клипе Монеточки появилась еще одна популярная исполнительница Гречка, а также певица Татьяна Буланова и рэпер Мистер Малой.

За сутки новый клип Монеточки «90-е» набрал более 900 тысяч просмотров. Ролик попал в раздел «Тренды» на YouTube, где на данный момент расположился на втором месте.

Виктория Озерова