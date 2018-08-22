В США скончалась знаменитая актриса Барбара Харрис

На момент кончины женщине было 83 года. Информацией об этом рассказала близкая подруга актрисы, на слова которой ссылаются представители The New York Times.

Как уточняют знакомые с проблемами Барбары Харрис представители, знаменитая актриса ушла из жизни в хосписе штата Аризона. Причиной этого стал рак легких. Свою карьеру она начала на театральных сценах в Чикаго еще в раннем подростковом возрасте. Именно там она познакомилась со своим будущим супругом, режиссером Полом Силлсом, благодаря которому в 1961 году дебютировала на Бродвее. Спустя четыре года Харрис дебютироала на большом экране в фильме «Тысяча клоунов».

Эта роль принесла ей номинацию на «Золотой глобус» и серьезную славу. В дальнейшем актриса еще три раза выдвигалась на эту премию за свои картины «Семейный заговор», «Нэшвилл» и «Чумовая пятница».

Одной из наиболее успешной критики считают ее роль в драме «Кто такой Гарри Келлерман и почему он говорит обо мне ужасные вещи». Она принесла ей номинацию на «Оскар», потому многие заслуженно считают именно эту ленту главной в карьере артистки.

Николай Офицеров