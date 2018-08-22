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| | В США скончалась знаменитая актриса Барбара Харрис

В США скончалась знаменитая актриса Барбара Харрис

Сегодня, 09:26

На момент кончины женщине было 83 года. Информацией об этом рассказала близкая подруга актрисы, на слова которой ссылаются представители The New York Times.

 

Как уточняют знакомые с проблемами Барбары Харрис представители, знаменитая актриса ушла из жизни в хосписе штата Аризона. Причиной этого стал рак легких. Свою карьеру она начала на театральных сценах в Чикаго еще в раннем подростковом возрасте. Именно там она познакомилась со своим будущим супругом, режиссером Полом Силлсом, благодаря которому в 1961 году дебютировала на Бродвее. Спустя четыре года Харрис дебютироала на большом экране в фильме «Тысяча клоунов».

Эта роль принесла ей номинацию на «Золотой глобус» и серьезную славу. В дальнейшем актриса еще три раза выдвигалась на эту премию за свои картины «Семейный заговор», «Нэшвилл» и «Чумовая пятница».

Одной из наиболее успешной критики считают ее роль в драме «Кто такой Гарри Келлерман и почему он говорит обо мне ужасные вещи». Она принесла ей номинацию на «Оскар», потому многие заслуженно считают именно эту ленту главной в карьере артистки.


Николай Офицеров
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