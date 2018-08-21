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| | Эмир Кустурица не боится санкций за выступление в Крыму

Эмир Кустурица не боится санкций за выступление в Крыму

Сегодня, 19:25

Режиссер и музыкант будет поступать так, как хочет он, потому что в этот смыл его жизни.

Небезызвестный режиссер из Сербии, занимающийся и музыкой, Эмир Кустурица уже завтра собирается выступить в Крыму. При этом он отрыто заявляет о то, что санкций за свое выступление не боится. Кустурица напоминает, что не он один приезжал на полуостров для концертной деятельности, но дело даже не в этом. Только тогда в жизни есть смысл, если в ней есть свобода, а проявляется она свободном принятии решений, сообщает режиссер и добавляет, что всегда действует так, как считает нужным.

Кустурица не отрицает возможности того, что в Крыму он снимет один из своих будущих кинофильмов. Однако в настоящее время он работает над картиной, съемки которой пройдут в Китае.

Недавно прогремел скандал с литовской певицей Лаймой Вайкуле, которая, в отличие от Кустурицы, побоялась ехать в Крым. По ее словам она не поедет на полуостров «ни за какие гонорары», потому что хочет соблюдать закон.


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