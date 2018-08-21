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| | Живописные работы Третьяковской галереи представят в парке «Зарядье»

Живописные работы Третьяковской галереи представят в парке «Зарядье»

Сегодня, 18:41

На мероприятии выставят 55 работ от 36 художников отечественного времени.

 

В общественном парке «Зарядье» пройдет выставка картин из Третьяковской галереи. Организаторы представят 55 живописных экспозиций. О выставке информирует генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова.

Женщина заявила, что представители галереи выставят 55 работ от 36 художников. В случаи удачного сотрудничества с «Зарядьем», Третьяковская галерея намерена проводить выставки еще. Хедлайнером на выставке станет Александр Борисов - исследователь полярных земель, живописец Арктики. Также представят работы Исаака Левитана.

«Зарядье» впервые станет художественной площадкой для выставочных работ. Старт выставки – 6 сентября. Закроют мероприятие 6 декабря.


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