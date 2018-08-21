Попытаемся «убить «Макбета»: Меньшиков рассказал о новом сезоне в театре им. Ермоловой

Худрук выступит в роли режиссера-постановщика, а также исполнит главную роль. Спектакль зрители смогут увидеть уже в октябре текущего года.

18 сентября московский театр имени Ермоловой открывает новый 93-й сезон. В преддверии такого важного события прошло собрание труппы под предводительством художественного руководителя заведения Олега Меньшикова. Режиссер рассказал, что театр им. Ермоловой в новом сезоне ждут не только премьеры, но и некоторые обновления: при ремонте служебного буфета обнаружились проблемы здания на Тверской улице, и мэрия Москвы выделила 18 миллионов рублей на обследование всего строения. Теперь ремонт может приобрести глобальные масштабы. Что касается творческих «обновлений», то в театре в новом сезоне поставят спектакли «Крошка Цахес» Кирилла Вытоптова, «Светит, да не греет» Филиппа Гуревича, «Человек из Подольска» Дмитрия Лимбоса и «Оркестр мечты. Медь» худрука.

Особо Олег Меньшиков выделил постановку «Макбета», так как зрители должны были увилеть спектакль еще в предыдущем сезоне: «Мы попытаемся наконец «убить» Макбета - то есть поставить «Макбета», потому что у нас долго-долго эта история идет. Надеюсь, что это будет ближайшая премьера». На этот раз режиссером-постановщиков выступит сам худрук, он же исполнит главную роль.

Виктория Озерова