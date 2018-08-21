СМИ рассекретили обладателей премии MTV Video Music Awards

Ежегодная премия Music Awards удивила не только номинациями, но и нарядами артистов.

20 августа в Нью-Йорке в Radio City Music Hall прошла премия Video Music Awards. Напомним, что это была уже 35-я церемония. Больше всего номинаций было у Карди Би, которая была заявлена в 12 категориях. Но основную номинацию взяла Камила Кабельо Havana за лучшее музыкальное видео года. Певица также взяла еще одну номинацию - «Лучший артист года». Три победы получил рэпер Чайлдиш Гамбино и его видеоклип «This Is America», который получил похвалу за хорошую постановку и режиссуру. Премию за лучшее хип-хоп видео получила Ники Минаж. Победу за лучшее рок-видео одержала группа «Imagine Dragons». Именую премию Майкла Джексона получила певица Дженнифер Лопес. Также на ежегодней церемонии не обошлось без обнаженных нарядов. Самыми откровенными платьями удивили зрителей Ники Минаж (которая пришла в купальнике), Ким Кардашьян (ее наряд состоял из цепочек), а также Эмбер Роуз (она была в откровенном красном латексном костюме).

Ежегодняя церемония Music Awards проводится с 1984 года. За долгое время премии самое большее количество наград досталось Бейонсе, Мадонна, а также Питер Гэбриэл. В номинации премии попадали такие известные исполнители как Джастин Тимберлейк, Fatboy Slim, Майкл Джексон, 'N Sync, Green Day. Также в декабре пройдет премия Европейской киноакадемии, где номинированы пять российских фильмов.

Савицкая Катерина