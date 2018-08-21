Окосевший дракон-зомби: Создатели «Игры престолов» использовали пьяных фанатов для работы над сериалом

Рассказала об этом одна из членов фанатского коммьюнити Game of Thrones. Она утверждает, что возможно это стало лишь после знакомства со звукорежиссером шоу Паулой Файрфилд, кототорая работает над шоу с третьего сезона.

Как оказалось, придумать, как может кричать дракон-зомби оказалось весьма непростой задачей. Из нее был найден весьма изобретательный выход самой Паулой. Она обратилась к фанатам шоу и попросила их записать микс из кричащих голосов. Те восприняли задачу максимально ответственно и начались, как признается одна из участниц, «тонной джинна» после чего записали свои нетрезвые голоса.

Файрфилд оказалась довольна результатом и в результате немного поработав над пост-продакшеном полученного звука отправила их в финальную звуковую дорожку, которая до мурашек пробирала фанатов телевизионного шоу. Паула, при этом, некоторое время утаивала от авторов вакханалии, зачем ей это понадобилось, сделав поклонникам изрядный сюрприз.

Узнав эту историю, поклонники предложили переименовать дракона в «Окосевшего», а создателей сериала похвалили за такое грамотное использование фанатов в своих целях.

Ранее Джордж Мартин рассказал, почему убивает большинство персонажей в своей литературной саге «Песнь льда и пламени», которая стала основой для сериала «Игра престолов».

Писатель убежден, что всему виной автор «Властелина колец» Джон Толкин. В детстве Мартина настолько поразила смерть волшебника Гэндальфа во вступительной книге трилогии «Братство кольца». Это было нарушением всех существующих правил, ведь убийство положительных героев не практиковал никто из тогдашних авторов жанра фэнтези.

Николай Офицеров