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| | Шоу, чтобы стать умнее: ТОП-7 документальных сериалов от Netflix

Шоу, чтобы стать умнее: ТОП-7 документальных сериалов от Netflix

Сегодня, 14:12

Если кто-то думал, что американская компания выпускает исключительно развлекательные художественные произведения, то они заблуждаются, ведь в документалистике стриминговый сервис также немало преуспел. Здесь лишь сокращенный список.

«Создавая убийцу»

Открывает топ документальных сериалов от Netflix одно из самых обсуждаемых в американском обществе ТВ-шоу последних лет. Оно с максимальной скрупулезностью показывает все несовершенство правоохранительной системы и демонстрирует, как из обычного невиновного человека делают убийцу, подставляют, шантажируют и делают настоящим врагом общества. Точно можно отнести к шоу, которые делают зрителей умнее и эрудированнее.

«Наркобароны»

Этот сериал создавался на волне популярности сериала «Нарко». Netflix поняли, что тема зрителям интересна, потому сделали нечто подобное, но уже в документальном жанре. В сериале рассказывает про множество лидеров преступного мира, могущество которых было построено на наркобизнесе. Среди них и такие легендарные личности, как Пабло Эскобар, Аль Капоне, а также Хоакин Лоэра.

«Дикая страна»

Сериал повествует о последователях индийского гуру Бхагван Шри Раджниш, для которого построили курганы на 64 тысячи акров в Орегонском ранчо. Между сообществом и их соседями быстро появилась напряженность. С одной стороны, конфликт вырос между сельскими жителями-ксенофобами и уязвимым религиозным меньшинством, а с другой, выяснилось, что культ имел сексуальную подоплеку и долгое время терроризировал спокойное общество рабочих.

«Первая команда: Ювентус»

Рассказывает не только о том, что «Ювентус» делает на поле, но и за его пределами. Сериал наполнен массой интересных интервью не только игроков, но и топ-менеджеров, функционеров, членов совета директоров. Все они пытаются описать, каким образом «Ювентус» стал одной из величайших команд в современном футболе.

«Безобразно вкусный»

Каждый эпизод повествует об одном блюде и показывает, как оно производится и развивается в различных регионах. Сериал посылает известного американского шеф-повара в кулинарные столицы, где он занимается не только кулинарным искусством, но и настоящей исследовательской работой.

«Гнилые»

Проект показывает зрителю сами истоки пищевой промышленности, демонстрируя все ее проблемы, за которые сейчас расплачивается конечный потребитель, причем не только деньгами, но и собственным здоровьем. Кажущаяся узкой отрасль ведет за собой массу глобальных проблем, наглядно показанных в сериале.

«От шефа»

Еще одно шоу, которое вертится вокруг персоналий самых знаменитых шефов в мире. Сериал показывает, как тот или иной звездный повар пришел к своему успеху, чем жертвовал и как познавал свое трудное ремесло.


Николай Офицеров
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