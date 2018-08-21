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| | «Сделано с любовью»: Названа дата показа комедии про Крымский мост

«Сделано с любовью»: Названа дата показа комедии про Крымский мост

Сегодня, 13:58

В основу юмористической кинокартины легли реальные события строительства конструкции через Керченский пролив. Принял участие в съемках фильма экс-телеведущий программы «Городок» Юрий Стоянов.

 

Комедию про Крымский мост покажут 1 ноября нынешнего года. Дату этого события назвали представители СМИ полуострова. Съемки проводились Тузле, режиссером является Тигран Теосян, а сценарий написала его супруга Маргарита Симонян. Кинолента получила название «Крымский мост. Сделано с любовью». В фильме рассказывается о строителях, приехавших возводить сооружение и местных жителях, о их взаимоотношениях, разговорах, переживаниях.

События ленты разворачиваются в 40-х годах XX века, а затем находят продолжение в современности. Помимо Стоянова в картине сыграли Сергей Никоненко, Артем Ткаченко, Ирина Розанова, Сергей Газаров и прочие актеры. Режиссер поблагодарил инженеров, строителей и сварщиков за предоставленную информацию.


Домбровский Сергей
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