Ушел из жизни народный художник России Виталий Волович

Также он являлся академиком Российской академии художеств. Скончался он в возрасте 90 лет, о чем сообщили в Екатеринбургской городской думе.

«Художник с мировым именем. Почетный гражданин Екатеринбурга, а также заслуженный художник РСФСР Виталий Волович ушел из жизни сегодня утром на 91-м году жизни», - отмечается на официальном сайте гордумы Екатеринбурга.

Работы народного художника Воловича находятся в музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, а также в Государственной Третьяковской галерее и множестве мировых художественных галерей, частных собраниях в России, Америке, Франции, Израиля и Испании. Известность и всенародную популярность художнику принесли иллюстрации на тему средневековой литературы «Слова о полку Игореве», «Ричарда III», «Романа о Тристане и Изольде».

За серию графических листов к трагедии Эсхила "Орестея" Волович в 2005 году Воловича отметили золотой медалью Российской академии художеств. В 2016 году удостоен высшего почетного звания в РФ в области изобразительного искусства Народный художник России.

Николай Офицеров