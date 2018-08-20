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| | Ушел из жизни народный художник России Виталий Волович

Ушел из жизни народный художник России Виталий Волович

Сегодня, 10:02

Также он являлся академиком Российской академии художеств. Скончался он в возрасте 90 лет, о чем сообщили в Екатеринбургской городской думе.

 

«Художник с мировым именем. Почетный гражданин Екатеринбурга, а также заслуженный художник РСФСР Виталий Волович ушел из жизни сегодня утром на 91-м году жизни», - отмечается на официальном сайте гордумы Екатеринбурга.

Работы народного художника Воловича находятся в музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, а также в Государственной Третьяковской галерее и множестве мировых художественных галерей, частных собраниях в России, Америке, Франции, Израиля и Испании. Известность и всенародную популярность художнику принесли иллюстрации на тему средневековой литературы «Слова о полку Игореве», «Ричарда III», «Романа о Тристане и Изольде».

За серию графических листов к трагедии Эсхила "Орестея" Волович в 2005 году Воловича отметили золотой медалью Российской академии художеств. В 2016 году удостоен высшего почетного звания в РФ в области изобразительного искусства Народный художник России.


Николай Офицеров
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