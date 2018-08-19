Снявший на iPhone фильм режиссер из Омска получил награды фестиваля «Окно в Европу»

Его картина «Фагот» получила приз в номинации «Игровое кино. Осенние премьеры». Первый фильм режиссера Бориса Гуца был представлен на фестивале «Движение» в родном Омске.

Сейчас Буц проживает в Москве, где занимается созданием кинокартин. «Фагот» - это его вторая кинолента. За нее режиссер из Омска получил награды фестиваля «Окно в Европу». Примечательно, что фильм снят на камеру iPhone. Картина была удостоена сразу двух дипломов. Первую вручил президент фестиваля, а второй был присужден Гильдией киноведов и кинокритиков России.

Кроме этого, «Фагот» попал в топ-5 лучших кинолент по версии интернет-издания «Афиша Daily». Также в отличившейся пятерке оказались фильмы «У ангела ангина» Оксаны Карас, «Хрусталь» Дарьи Жук, «Амбивалентность» Антона Бильжо и «Как я спал» Павла Мирзоева.

Гуц признается, что прошло 16 лет с тех пор, как он вручил кинокритику Кириллу Разлогову видеокассету со своим дебютным фильмом. Ответа он ждал 16 лет. А теперь культурный деятель дождался не просто ответа, а диплома от Гильдии. Кирилл Эмильевич передал награду со словами: «Я люблю хулиганское кино». Впечатления, по словам Гуца, он испытал незабываемые.

Дарья Светозарова