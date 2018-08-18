Шевчук спел песню про Тамбов на «Чернозёме»

ДДТ является хедлайнером первого дня мероприятия, завершив его не только известными хитами, но и новыми треками.

Известная уфимская, а позже питерская, группа во главе со своим бессменным фронтменом Юрием Шевчуком выступила на фестивале «Чернозём». Знаменитый рок-коллектив порадовал публику любимыми хитами, а также сыграл и некоторые новые песни.

Например, в середине выступления Шевчук стал воспевать Тамбов. На мотив популярной мелодии Мурата Насырова музыкант спел композицию «Юра едет в Тамбов». В ней певец перечислил всех участников группы, едущих в этот город. Завершился концерт треком «Приехали», а на бис не обошлось без «Родины» и «Это все».

Помимо этого, Шевчук отметил хорошую организацию «Чернозёма», выразив надежду, что на тамбовской земле ДДТ еще не раз выступят.

Никита Готский