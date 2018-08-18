"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

«50 оттенков зеленого»: Бородина с дочерью вышли на улицы города в пижамах У хоккеиста Овечкина и Шубской родился первенец Розовый фламинго: Дженнифер Лопес удивила публику кукольным платьем с перьями Лена Миро: На Петросяна должны равняться все «старперы» России Логово жуликов: Автолюбитель рассказал о новых аферах на трассе М-4 «Дон» Белорусы опасаются повторения судьбы минского «Динамо» для «убийцы» УАЗа Это уже порно: Волочкова огорчила фанатов фото без одежды «Танец синего петуха»: В Сети высмеяли выступление Волочковой в балете «Мастер и Маргарита» Ученые: Содержащиеся тяжелые металлы в детских завтраках провоцируют рак Звезда «Игры престолов» предсказал финал последнего сезона Бритни Спирс устроила праздник разврата в Великобритании Экстрасенс Мэрилин Керро с рождением сына переродилась и сама
| | Шевчук спел песню про Тамбов на «Чернозёме»

Шевчук спел песню про Тамбов на «Чернозёме»

Вчера, 22:43

ДДТ является хедлайнером первого дня мероприятия, завершив его не только известными хитами, но и новыми треками.

 

Известная уфимская, а позже питерская, группа во главе со своим бессменным фронтменом Юрием Шевчуком выступила на фестивале «Чернозём». Знаменитый рок-коллектив порадовал публику любимыми хитами, а также сыграл и некоторые новые песни.

Например, в середине выступления Шевчук стал воспевать Тамбов. На мотив популярной мелодии Мурата Насырова музыкант спел композицию «Юра едет в Тамбов». В ней певец перечислил всех участников группы, едущих в этот город. Завершился концерт треком «Приехали», а на бис не обошлось без «Родины» и «Это все».

Помимо этого, Шевчук отметил хорошую организацию «Чернозёма», выразив надежду, что на тамбовской земле ДДТ еще не раз выступят.


Никита Готский
Новости по теме
ДДТ представили клип на песню «Любовь не пропала»
ДДТ представили клип на песню «Любовь не пропала»

Новый клип на песню «Любовь не пропала» группы ДДТ опубликован сегодня на официальном YouTube-канале. Композиция стала победителем в «Чартовой дюжине» в…

Стивен Сигал спел и сыграл на электрогитаре на «Жаре»
Стивен Сигал спел и сыграл на электрогитаре на «Жаре»

 Ставший гражданином России голливудский актер порадовал зрителей музыкального мероприятия вместе со своим товарищем Эмином Агаларовым.

Экс-вокалистка «Ленинграда» рассекретила тайну песни про
Экс-вокалистка «Ленинграда» рассекретила тайну песни про "здоровенный, обалденный"

Экс-вокалистка музыкальной группы «Ленинград» Юлия Коган, которую в народе называют «рыжей бестией», выступила в Воронеже на арт-сцене ресторана «Балаган…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости