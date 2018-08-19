В «Аптекарском огороде» Москвы состоится бал-фестиваль «Ночь барокко»

В программе мероприятия перформанс дизайнера Саши Фроловой «Мария Антуанетта», презентация которого прошла летом текущего года на показе в Италии.

Помимо того, в программе бала-фестиваля «Ночь барокко» в «Аптекарском огороде» выступление театра исторического танца Petit Trianon из Санкт-Петербурга, известного среди поклонников эстетики барокко. Также на зрителей ожидает номер камерного ансамбля Les Moscovites. Гости мероприятия смогут насладиться барочными ариями, которые исполнит оперный певец Глеб Захаров, а его коллега по сцене Яна Догилева споет арии из опер Генделя.

Помимо музыкальной составляющей, в процессе «Ночи барокко» зрители увидят творения из бумаги и ткани дизайнера по костюмам Венеры Казаровой, разработанные для спектаклей и фотосессий. Организаторы предупреждают о жестком дресс-коде: всем желающим нужно надеть костюмы в стиле барокко и нестандартные головные уборы.

Недавно сообщалось, что в «Аптекарском огороде» пройдет акция «Прогулки с собаками». Ее участники смогут не только пройтись по парку с животными из приюта, но и получить профессиональные фотографии на память о мероприятии.

Никита Готский