"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

«50 оттенков зеленого»: Бородина с дочерью вышли на улицы города в пижамах У хоккеиста Овечкина и Шубской родился первенец Розовый фламинго: Дженнифер Лопес удивила публику кукольным платьем с перьями Лена Миро: На Петросяна должны равняться все «старперы» России Логово жуликов: Автолюбитель рассказал о новых аферах на трассе М-4 «Дон» Белорусы опасаются повторения судьбы минского «Динамо» для «убийцы» УАЗа Это уже порно: Волочкова огорчила фанатов фото без одежды «Танец синего петуха»: В Сети высмеяли выступление Волочковой в балете «Мастер и Маргарита» Ученые: Содержащиеся тяжелые металлы в детских завтраках провоцируют рак Звезда «Игры престолов» предсказал финал последнего сезона Бритни Спирс устроила праздник разврата в Великобритании Экстрасенс Мэрилин Керро с рождением сына переродилась и сама
| | В «Аптекарском огороде» Москвы состоится бал-фестиваль «Ночь барокко»

В «Аптекарском огороде» Москвы состоится бал-фестиваль «Ночь барокко»

Сегодня, 04:30

В программе мероприятия перформанс дизайнера Саши Фроловой «Мария Антуанетта», презентация которого прошла летом текущего года на показе в Италии.

 

Помимо того, в программе бала-фестиваля «Ночь барокко» в «Аптекарском огороде» выступление театра исторического танца Petit Trianon из Санкт-Петербурга, известного среди поклонников эстетики барокко. Также на зрителей ожидает номер камерного ансамбля Les Moscovites. Гости мероприятия смогут насладиться барочными ариями, которые исполнит оперный певец Глеб Захаров, а его коллега по сцене Яна Догилева споет арии из опер Генделя.

Помимо музыкальной составляющей, в процессе «Ночи барокко» зрители увидят творения из бумаги и ткани дизайнера по костюмам Венеры Казаровой, разработанные для спектаклей и фотосессий. Организаторы предупреждают о жестком дресс-коде: всем желающим нужно надеть костюмы в стиле барокко и нестандартные головные уборы.

Недавно сообщалось, что в «Аптекарском огороде» пройдет акция «Прогулки с собаками». Ее участники смогут не только пройтись по парку с животными из приюта, но и получить профессиональные фотографии на память о мероприятии.


Никита Готский
Новости по теме
Гостей Санкт-Петербурга встретят джазовым концертом на вокзале
Гостей Санкт-Петербурга встретят джазовым концертом на вокзале

Гости Петербурга 23 апреля смогут услышать концерт джаз-группы Евгения Пономарева. Выступление состоится для приезжающих на Московском вокзале.

Панкратов-Черный посетит Нижний Новгорода в день открытия фестиваля им. Горького
Панкратов-Черный посетит Нижний Новгорода в день открытия фестиваля им. Горького

Известный актер Александр Панкратов-Черный отправится в Нижний Новгород 26 марта этого года на международный литературный фестиваль имени писателя Максима…

Названы основные события Дягилевского фестиваля-2018
Названы основные события Дягилевского фестиваля-2018

Дягилевский фестиваль 2018 года состоится в Перми с 14 по 24 июня. Основным событием называют премьеру оратории «Жанна на костре». Данный спектакль представят…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости