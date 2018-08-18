«Союзмультфильм» создал видеоролики в память об Эдуарде Успенском

В одном из видео Чебурашка благодарит писателя за «подаренную ему жизнь» и «счастливое детство зрителей».

В память о писателе Эдуарде Успенском «Союзмультфильм» создал короткие видеоролики. Киностудия подготовила два видео, которые опубликовала на своем YouTube-канале.

В первом ролике собраны отрывки из мультфильмов, созданных на основе сценариев Успенского. Второй ролик называется «Благодарность Чебурашки» - в нем один из самых известных героев от имени всех персонажей мультфильмов благодарит Эдуарда Успенского за то, что подарил им жизнь и наградил счастливым детством всех зрителей. «Мы любим Вас», - признается Чебурашка в видеоролике.

Напомним, Эдуард Успенский умер на 81-м году жизни 14 августа. Причина смерти – рак. Сегодня с писателем прощаются в Центральном доме литераторов. Автора произведений для детей похоронят на Троекуровском кладбище.









Эдуард Успенский – российский писатель, произведения которого знает не одно поколение детей. Самые известные рассказы Успенского ожили – его произведения стали основой для мультфильмов, которые с удовольствием смотрят и дети, и взрослые.

Мирослава Донцова