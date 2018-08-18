Зрители раскусили финал фильма «Начало» благодаря Майклу Кейну

Еще никогда со времен «Клетки» с Джей Ло зрителям не приходилось так напрягаться в понимании финала.

В киношедевре Кристофера Нолана он сыграл отца главного героя – архитектора сна Кобба. Вышедший в 2010 году фильм поставил поклонников психологических и фантастических триллеров в тупик. Даже внимательные зрители не могли до конца осознать, где заканчивался сон и явь в кино, однако поначалу им помогал тотем Кобба – необычный по своей форме волчок, который мог крутиться бесконечно, если происходящее было сном героя Леонардо Ди Каприо. Иногда Кобб и сам не понимал, проснулся он, или еще спит, боялся запутаться, как и его жена Мол, роль которой исполнила звезда «Такси» Марион Котияр. Тогда его и выручал волчок – тотем, принадлежавший ранее покойной супруге. Теперь же ее проекция сводила на нет все усилия когда-то непревзойденного архитектора сновидений. И вот конец фильма, зрители затаили дыхание и ждут, когда остановится тотем, но тут по экрану поползли титры. Герой счастлив обретению семьи, долгожданной свободе от преследования, но этот волчок… Даже то, что Кобб увидел лица малышей – в снах он никогда их не видел – не убедило поклонников в счастливом конце. Нолан также хранил интригу, мол, уже неважно сон, или явь, а герой счастлив. Зрителей это не устраивало.

Тогда на помощь пришел оскароносный Майкл Кейн. Еще во время съемок он запутался в сценах сна и реальности, и попросил режиссера объяснить. Тогда и прозвучало: «Реальность – это когда ты появляешься в кадре». Благодаря этому ответу зрители раскусили финал фильма «Начало» - там главный герой встречается и обнимается со своим отцом, и уже неважно, крутится волчок, или нет. В конце концов, оператор мог намеренно выключить камеру до момента «Х».

Дарья Светозарова