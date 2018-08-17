"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

В центре Ростова-на-Дону голый мужчина приставал к 12-летним школьницам Звезда «Охоты на пиранью» высказалась на 9 день со дня смерти Дмитрия Брусникина ЗаИбица тебе там сидеть: Марина Федункив пообещала Киркорову интим и продинамила Минус 60 кг: Девушка после одежды для беременных влезла в миниатюрные наряды «Не впечатлена»: Диана Арбенина сравнила Земфиру и Монеточку Стала известна причина смерти автора песен Пугачевой Николая Зиновьева «Сказочница»: Зрители раскритиковали эксперта-адвоката из «Прямого эфира» «Мы пытались помочь»: Садальский выразил соболезнования по поводу смерти Зиновьева Детки в клетке: вьетнамцы предложили внукам играть в курятнике Учёные: Сыр с плесенью поможет совершить прорыв в медицине В России заблокируют sim-карты всех операторов Звезду шоу «Минута славы» зарезали в собственном доме в Британии
| | Легенду «соул» Арету Франклин проводят в последний путь песнями и танцами

Легенду «соул» Арету Франклин проводят в последний путь песнями и танцами

Сегодня, 22:21

Сама панихида скорее будет напоминать праздник. Попрощаться с выдающейся певицей придут более тысячи человек.

 

Арета Франклин скончалась 16 августа в возрасте 76 лет. Причиной смерти певицы стал рак. Родственники усопшей заявили, что из-за большого количества желающих проводить легенду «соул» в последний путь, отпевание будет проходить не в храме. а в большом зале Музея африканской истории Чарльза Райте в Детройте.

Прощаться с исполнительницей будут четыре дня и проводят ее песнями и танцами. Два дня тело смогут видеть поклонники артистки. Однако когда именно состоится церемония прощания, не сообщается. Ранее сообщалось, что дань уважения покойной в своеобразной манере отдала не менее известная певица Ариана Гранде. Четырехкратная номинантка на премию «Грэмми» исполнила в память знаменитой коллеги песню A Natural Woman.

Почтили легенду и в американском Космическом агентстве. В честь Ареты NASA назвало астероид 249516, обнаруженного еще в2010-м миссией NEOWISE. правда имя Арета небесное тело получило еще при жизни певицы – четыре года назад.


Дарья Светозарова
Новости по теме
Умерла королева соула Арета Франклин
Умерла королева соула Арета Франклин

 Исполнительница отошла в мир иной в 76 лет в окружении близких родственников в Детройте. Причиной смерти стала онкология.

Память Ареты Франклин почтят на Video Music Awards
Память Ареты Франклин почтят на Video Music Awards

 Участники мероприятия отдадут должное наследию исполнительницы. Как это будет сделано, не сообщается.

Легендарная Арета Франклин стоит на пороге жизни и смерти
Легендарная Арета Франклин стоит на пороге жизни и смерти

 Легендарная певица серьезно больна. Об этом сообщают американские СМИ, ссылаясь на слова родственников исполнительницы.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости