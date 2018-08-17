Легенду «соул» Арету Франклин проводят в последний путь песнями и танцами

Сама панихида скорее будет напоминать праздник. Попрощаться с выдающейся певицей придут более тысячи человек.

Арета Франклин скончалась 16 августа в возрасте 76 лет. Причиной смерти певицы стал рак. Родственники усопшей заявили, что из-за большого количества желающих проводить легенду «соул» в последний путь, отпевание будет проходить не в храме. а в большом зале Музея африканской истории Чарльза Райте в Детройте.

Прощаться с исполнительницей будут четыре дня и проводят ее песнями и танцами. Два дня тело смогут видеть поклонники артистки. Однако когда именно состоится церемония прощания, не сообщается. Ранее сообщалось, что дань уважения покойной в своеобразной манере отдала не менее известная певица Ариана Гранде. Четырехкратная номинантка на премию «Грэмми» исполнила в память знаменитой коллеги песню A Natural Woman.

Почтили легенду и в американском Космическом агентстве. В честь Ареты NASA назвало астероид 249516, обнаруженного еще в2010-м миссией NEOWISE. правда имя Арета небесное тело получило еще при жизни певицы – четыре года назад.

Дарья Светозарова