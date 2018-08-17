«Не впечатлена»: Диана Арбенина сравнила Земфиру и Монеточку

О творчестве артисток лидер группы «Ночные снайперы» заговорила в ходе недавнего интервью. Арбенину напрямую спросили, нравится ли ей Монеточка, на что та ответила, что пока откровенно не впечатлена.

«Когда я услышала Земфиру «У тебя СПИД, и значит, мы умрем», то сразу стало понятно, что родился классный перспективный автор. Сейчас многие ребята эпатируют, но очень часто за этим ничего не стоит. Эпатировать можно полтора раза, но потом это становится никому не интересно», - утверждает певица.

Также она описала, как, по ее мнению, должен выглядеть сексуальный человек.

«Вот, к примеру, Валерий Меладзе! Если говорить о мужчинах, то он мужественный, интеллигентный и улыбчивый. Вообще, мне нравятся щедрые мужчины. У меня такой отец. В моей семье никогда не было и намека на скупость, жлобство. Отдай самое лучшее, отдай свое», - заявляет Арбенина.

Речь в данном случае касается размещенного Земфирой месяцем ранее поста в социальных сетях, в котором она, что называется, «в пух и прах» раскритиковала исполнительниц Монеточку и Гречку.

«Гречка – очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно – петь не умеет, а тексты не убеждают, ну и очень некрасивая», - заявила артистка.

Также она добавила, что у прорвавшей своим альбомом все чарты Монеточки «омерзительный» голос. После этого на Земфиру шквалом посыпалась критика со всех уголков рунета.

Николай Офицеров