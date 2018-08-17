Стала известна причина смерти автора песен Пугачевой Николая Зиновьева

Автор песни «Паромщик», исполненной Аллой Пугачевой, продолжительное время боролся со страшной болезнью.

Сегодня не стало знаменитого российского поэта Николая Зиновьева, написавшего множество песен для звезд шоу-бизнеса. В свое время с ним сотрудничали и Лариса Долина, и Алла Пугачева, и София Ротару, а в целом поэт написал свыше 200 песен. Кроме того, под авторством Зиновьева вышли восемь поэтических сборников, пьеса и два романа в стихах – «Евангелие кометы» и «В разрыве облаков».

Позже 17 августа общественности стала известна и причина смерти знаменитого поэта. Как оказалось, продолжительное время он боролся со страшным и прогрессирующим заболеванием – болезнью Паркинсона. В последние пять лет своей жизни из-за недуга Зиновьев практически перестал ходить.

Как сообщили представители Центрального дома литераторов, прощание с усопшим поэтом должно состояться 19 августа и пройдет в малом зале ЦДЛ. Николая Зиновьева похоронят на Химкинском кладбище.