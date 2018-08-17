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| | Стала известна причина смерти автора песен Пугачевой Николая Зиновьева

Стала известна причина смерти автора песен Пугачевой Николая Зиновьева

Сегодня, 17:50

Автор песни «Паромщик», исполненной Аллой Пугачевой, продолжительное время боролся со страшной болезнью.

Сегодня не стало знаменитого российского поэта Николая Зиновьева, написавшего множество песен для звезд шоу-бизнеса. В свое время с ним сотрудничали и Лариса Долина, и Алла Пугачева, и София Ротару, а в целом поэт написал свыше 200 песен. Кроме того, под авторством Зиновьева вышли восемь поэтических сборников, пьеса и два романа в стихах – «Евангелие кометы» и «В разрыве облаков».

Позже 17 августа общественности стала известна и причина смерти знаменитого поэта. Как оказалось, продолжительное время он боролся со страшным и прогрессирующим заболеванием – болезнью Паркинсона. В последние пять лет своей жизни из-за недуга Зиновьев практически перестал ходить.

Как сообщили представители Центрального дома литераторов, прощание с усопшим поэтом должно состояться 19 августа и пройдет в малом зале ЦДЛ. Николая Зиновьева похоронят на Химкинском кладбище.


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