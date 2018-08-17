Кто станет правителем Семи королевств: Букмекеры принимают ставки на финал «Игры престолов»

Теперь фанаты смогут не просто строить догадки о том, как сложиться судьба их любимых героев из культового сериала, но и заработать на этом деньги.

До премьеры 8 и финального сезона культового сериала «Игра престолов» осталось менее года. В ожидании концовки многие поклонники предложили свои теории насчет того, каким будет финал. Теперь все желающие могут на этом еще и заработать: российские букмекеры начали принимать ставки на 8 сезон «Игры престолов». Фанаты сериала могут попытаться ответить на главный вопрос: «Кто займет Железный трон и станет правителем Семи королевств?», или попытаться угадать, кто кого убьет. Букмекеры уже раскрыли главную интригу «кампании» и рассказали, кто, по мнению зрителей, выиграет битву за Железный трон. Больше всего поклонников поставили на брата Джона Сноу Брана Старка – около 30%. Вторым главным претендентом стал наследник Короля Севера – 25%. Третье место поделили сам Джон Сноу и Дейнерис Таргариен с 20%. Меньше ставок получили Король Ночи, Тирион Ланнистер, Арья Старк и Серсея Ланнистер. Первой, по версии зрителей, в 8 сезоне умрет Яра Грейджой, а Серсея Ланнистер скончается от рук своего любовника.

Напомним, что ранее стали известны самые популярные среди фанатов «Игры престолов» варианты финала. Следует отметить, что в них Джону Сноу и Дейнерис Таргариен пророчат не победу, а страшную участь. Актриса Натали Эммануэль уверяет, что финал будет захватывающим и душераздирающим.

Виктория Озерова