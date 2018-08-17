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| | «Подними-ка мне не веки»: Шнур сочинил хулиганскую песню для саундтрека «Гоголь. Страшная месть»

«Подними-ка мне не веки»: Шнур сочинил хулиганскую песню для саундтрека «Гоголь. Страшная месть»

Сегодня, 14:06

Композиция лидера «Ленинграда» - эротическое произведение с суровыми басовыми рифами.

Сергей Шнуров сочинил для саундтрека фильма «Гоголь. Страшная месть» хулиганскую песню в своем бесшабашном стиле. Исполнил композицию под названием «Страшная месть» сам Шнур. Творение представляет собой стихотворение с эротическим подтекстом. Лирический герой обращается к своей любимой, называя ее «карманной вампиршей» и «ласковой дьяволицей». В тексте звучит призыв поднять «не веки».

Сергей Шнуров не отходит от своего индивидуального стиля, однако на этот раз композиция не содержит нецензурных слов, что не свойственно творчеству Шнура. Как рассказал музыкант, записать саундтрек ему предложил сам режиссёр фильма Егор Баранов.

«Гоголь. Страшная месть» - эпическое завершение трилогии, созданной на основе произведений и биографии знаменитого писателя Николая Гоголя. В основу финальной части легла повесть «Страшная месть» из «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Трейлер показывает события XVII века. В третьей части все герои франшизы встретятся, чтобы разоблачить Черного Всадника и поймать убийцу девушек Диканьки. Заключительная часть проекта телеканала ТВ-3 и продюсерской компании «Среда» Александра Цекало выйдет на экраны уже 30 августа.


Мирослава Донцова
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