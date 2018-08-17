«Чего ради?»: Садальский назвал арест Серебренникова «имиджевой потерей государства»

Спустя год после заключения режиссёра Кирилла Серебренникова коллеги по цеху не перестают его поддерживать и обвиняют государство в препятствовании развитию искусства.

Напомним, что скандал вокруг «Седьмой студии» разразился больше года назад, когда, после обысков и массовых задержаний, режиссёр Кирилл Серебренников был обвинён в крупном хищении средств, выделенных на проект «Платформа». В четверг высший судебный орган Москвы продлил домашний арест режиссёра до 19 сентября. Многие коллеги режиссёра тешили себя надеждой, что летом неоправданное, по словам Серебренникова, заключение закончится, и суд вынесет решение.

На это надеялся и актёр Станислав Садальский. В социальной сети, где он часто высказывает критику действий знаменитостей и политиков, Садальский посвятил режиссёру пост. Актёр не понимает, почему за столько времени многотомное дело Серебренникова не обнаружило криминала в работе режиссёра.

В то же время, считает Садальский, режиссёра намеренно давят, как непригодного для власти: «Серебрянниковым поставлены суперпопулярные спектакли, стал режиссёром с мировым именем, гордостью России…Имиджевые потери государства огромны. Культурные - неизмеримы. И чего ради?» Россияне считают иначе и призывают не защищать попусту вора и бесталанного «художника».

Елизавета Трюфель