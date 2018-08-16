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| | Forbes составил список самых высокооплачиваемых актрис мира

Forbes составил список самых высокооплачиваемых актрис мира

Сегодня, 22:27

Авторы применили в своей работе ряд финансовых материалов и источники в киноиндустрии.

 

По данным журнала Forbes, сотрудники которого составили список самых высокооплачиваемых актрис мира, Скарлетт Йоханссон, которой отдали первое место, добилась такого успеха роль русской шпионки в ленте «Черная вдова»: картина увеличила ее доходы в четыре раза. На втором месте находится Анджелина Джоли, ставшая обладательницей 28 миллионов долларов. Замкнула топ-3 Дженнифер Энистон с 19,5 миллионами. Четвертая и пятая позиция у Дженнифер Лоуренс и Риз Уизерспун.

В минувшем году Forbes на первое место определил Эмму Стоун, сыгравшую в «Ла-Ла Ленде». За год она заполучила 26 миллионов. Скарлетт Йоханссон тогда не попала даже в стартовую пятерку престижного рейтинга.

Ранее сообщалось, что работникам российского филиала Forbes начали выплачивать зарплату. Деньги за июль получили шеф-редактор и еще несколько журналистов, ряд их коллег пока остаются без начислений. Несмотря на сложности в компании, вся редакция трудится над выпуском сентябрьского номера издания.


Никита Готский
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