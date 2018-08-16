Союз композиторов попросил Путина сохранить Дом звукозаписи в Москве

Прошения также были направлены Владимиру Мединскому, Елене Ямпольской и Ольге Голодец.

Союз композиторов России очень обеспокоен судьбой Государственного дома радиовещания и звукозаписи (ГДРЗ), расположенного в Москве на Малой Никитской.

Музыкальное сообщество попросило главу Российской Федерации Владимира Путина сохранить Дом звукозаписи от выселения и демонтажа. Соответствующие письма получат Ольга Голодец, являющаяся вице-премьером правительства, министр культуры Владимир Мединский и Елена Ямпольская, известная как глава думского комитета по культуре. Известный композитор Алексей Рыбников отметил, что в помещении здания, находящегося в зоне риска, уникальная акустика, а записи, которые были сделаны здесь, составляют славу отечественной музыкальной культуры.

В настоящее время ГДРЗ намерены передать ФГУП Издательство "Известия" управления делами президента РФ. Аппаратуру вывозят из студий, а само здание хотят превратить в офисные помещения.

Елена Ямпольская заявила, что приложит все усилия, для того, чтобы предложения Союза композиторов рассмотрели и этот вопрос решился в пользу российской культуры.

Татьяна Преображенская