«Вынос мозга» и ответы на все вопросы: Раскрыты тайны финала «Игры престолов»

До выхода 8 сезона культового сериала осталось меньше года, и съемки последних эпизодов подошли к концу. Актриса Натали Эммануэль пообещала, что концовка порадует и шокирует фанатов, но и они уже выстроили свои теории.

7 сезон культового сериала «Игра престолов» закончился еще в августе прошедшего года, а финальные 6 эпизодов выйдут не раньше первой половины следующего года. Таким образом многомилионная аудитория фанатов картины осталась без любимых героев более чем на полтора года. 8 сезон опередит книжную серию «Песнь льда и пламени» Дж. Мартина, поэтому о нем известно не очень много, и фанатам не осталось ничего другого, как выдвинуть свои теории насчет того, каким будет финал. По одной из версий, Джон Сноу и Дейенерис Таргариен предстанут перед Королем Ночи и победят его. Но поклонники «Игры престолов» знают, что на хэппи энд рассчитывать не стоит, поэтому появились и другие версии.

Фанаты предрекают, что Джон Сноу сам станет Королем Ночи, так как победить он его не может: еще в 5 эпизоде 6 сезона Брану явился вещий сон, в котором есть намек, что Король бессмертен, поэтому Сноу должен будет пожертвовать собой и занять его место. Получив власть над белыми ходоками, он отправит их через стену на север, заперев в ловушке. По другой версии, Дейенерис Таргариен станет Королевой Ночи. Фанаты считают, что этот сценарий имеет место быть. Приверженцы этой теории в доказательство ее правоты приводят недавние события: в 7 сезоне Джилли обнаруживает древний текст под названием «Легенды долгой ночи». Внимательные фанаты заметили, что на ее обложке запечатлен не Король, а Королева Ночи. Предполагается, что это Нисса Нисса – жена героя Азора Ахая, одержавшего победу над Великим Иным, который ее и убил для того, чтобы закалить свой меч Светозарный. Поскольку основным приемом построения сюжета «Игры престолов» является параллелизм, то фанаты картины предполагают, что Дейенерис Таргариен – воплощение Ниссы Ниссы, а значит и Королевы Ночи.

Что до того, что стало известно СМИ от создателей о том, каким будет финал «Игры престолов», ясно одно: будет много смертей. Недавно актриса Натали Эммануэль, которая играет Миссандею, поведала, что съемки 8 сезона были окончены. Она также раскрыла некоторые тайны финала «Игры престолов»: актриса поведала, что в последних эпизодах все важные сюжетные линии наконец-то соединятся. Она отметила, что предыдущие сезоны оставили миллионы вопросов фанатов без ответа, и все они найдутся в 8 сезоне. Она пообещала, что это будет «вынос мозга», и в то же время финал будет «невероятно» особенным для зрителей: «Это будет невероятно захватывающе и душераздирающе. Натали Эммануэль также отметила, что на съемки финальных эпизодов команда сериала потратила намного больше времени, чем на предыдущие сезоны, поэтому поклонники однозначно не будут разочарованы.

Виктория Озерова