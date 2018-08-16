Умерла королева соула Арета Франклин

Исполнительница отошла в мир иной в 76 лет в окружении близких родственников в Детройте. Причиной смерти стала онкология.

Арета Франклин является одной из самых успешных коммерческих певиц в истории, ее диски разошлись тиражом в 75 миллионов единиц по всей планете. Ее песня «Уважение» стала как олицетворением ритм-энд блюза, так и символом борьбы африканцев в Африке на равные права с белыми. В 1987 году ее имя занесли в «Зал славы рок-н-ролла», в 2008 году Rolling Stone назвал ее величайшей певицей в мире. Раком она заболела восемь лет назад, в прошедшем году Франклин объявила о завершении творческой карьеры, а 16 августа сего года она отошла в мир иной от тяжелой болезни.

Ранее сообщалось о смерти певицы и актрисы Морганы Кинг, сыгравшей в культовом фильме «Крестный отец». Звезда умерла еще в марте, но о ее кончине стало известно только сейчас В 60-х она номинировалась на премию «Грэмми», а за свою жизнь записала 30 альбомов.

Никита Готский