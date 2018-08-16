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| | Netflix обвинили в распространении детской порнографии из-за «Желания»

Netflix обвинили в распространении детской порнографии из-за «Желания»

Сегодня, 18:47

Из-за мастурбации несовершеннолетних фильм Диего Каплана заслужил резкую критику со стороны общественности.

 Из-за фильма аргентинского режиссера Диего Каплана портал Netflix обвинили в распространении детской порнографии. В частности создателям фильма предъявляли то, что они умышленно эксплуатируют детскую сексуальность в сцене, где две девочки 9 и 7 лет «скакали» на подушках, а одна вдруг почувствовала новое для себя ощущение, на деле оказавшееся оргазмом. Этот эпизод «Желания» Родительский совет по телевидению из США осудил и призвал остановить подобного сомнительного контента, который развращает школьников, а кроме того потворствует педофилии.

Режиссер фильма не стал игнорировать обвинение и сказал, что сюжет его фильма полностью выдуманный. Даже девочки-актрисы не понимали, что именно они отыгрывают, а как именно играть им объяснил педагог по актерскому мастерству. Каплан понимал, что сцена с детьми вызовет противоречивую реакцию у публики, но каждый дает оценку фильму в меру собственной испорченности.

Недавно Netflix опубликовал мультипликационный фильм от сценаристов «Маши и Медведя» под названием «Следующее поколение». Сюжет новинки расскажет о дружбе школьницы и робота.


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