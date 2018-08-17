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| | В Петербурге покажут еще один фильм Серебренникова о русском роке

В Петербурге покажут еще один фильм Серебренникова о русском роке

Сегодня, 01:30

Работу режиссера продемонстрируют зрителям на мероприятии о городской культуре Center Festival 5-9 сентября и 13-16 сентября в Москве и Петербурге соответственно.

 

Зрители вскоре увидят еще одну киноленту Кирилла Серебренникова о русских рок-музыкантах. Она называется «После лета», над ней режиссер трудился параллельно над «Летом». В Санкт-Петербурге люди посмотрят фильм в Новой Голландии. Лента Серебренникова выбрана фильмом-открытием, ее сюжет строится вокруг прототипов «Лета»: Виктора Цоя, Майка Науменко и других.

Критики поясняют, что «Лето», презентация которого состоялась в Каннах, работает с мифом о русском роке и его богах, убирая рубеж между представлением о героях эпохи и исторической достоверностью. В документальном фильме персонаж «Скептик» (Александр Кузнецов) в локациях «Лета» беседует с Натальей Науменко, Артемием Троицким, Игорем Петровским и другими о роке в России, 80-х, советских молодых людях, быте Ленинграда и духе того времени.


Никита Готский
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