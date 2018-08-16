Звезда UFC Ронда Роузи заявила, что мечтает сыграть в «Убить Билла 3»

Несмотря на то, что данный фильм Квентин Тарантино снимать не планирует, по этому поводу уже высказались многие актеры и продюсеры, заявив, что идея просто прекрасна.

В частности, внимание прессы было приковано к словам Вивики Анджаннеты Фокс («День независимости», «Вызов», «Пища для души»), которая заявила, что Ронда Роузи смотрелась в фильме Квентина Тарантино просто идеально. Причем, сама Ронда даже придумала себе роль. Она хотела бы сыграть выросшую дочь исполнительницы главной роли в оригинальной дилогии Умы Турман.

«Я люблю Ронду Роузи. Если бы она стала частью франшизы «Убить Билла», то это было бы просто прекрасно. Она восхитительная девушка и я восхищаюсь ее карьерой. Для нее роль дочери Умы подходила бы идеально», - заявила Фокс.

Так как Фокс также сыграла в «Убить Билла» Венриту Грин она считает, что Ронда могла бы сразиться с ее дочерью.

«Тогда бы Ума могла быть на заднем плане и давать советы по тому, как правильно наносить удары. Я думаю, это была бы восхитительная сцена», - заключила Фокс.

Проблема лишь в том, что сам Квентин Тарантино работу над третьей частью знаменитого «Убить Билла» не ведет и не планирует. На данный момент он вовлечен в процесс съемок картины «Однажды в Голливуде», где главные роли исполняют Леонардо Ди Каприо и Бред Питт.

Николай Офицеров