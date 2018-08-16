Джим Керри разочаровался в Голливуде и готов отказаться от актерской карьеры

Уже давно никто не видел легендарного комика в каком-то новом амплуа, однако все чаще он давал загадочные интервью, в которых говорил о том, что больше не хочет заниматься бизнесом ни в каком его виде.

Недавно Джим Керри пообщался с журналистами The Hollywood Reporter и рассказал им о том, что больше всего его разочаровал Голливуд и он готов навсегда отказался от актерской карьеры.

«Мне искренне не нравилось все то, что происходило. Корпорации и крупные компании захватили всю власть и диктуют условия. Может быть все потому что я больше не чувствовал себя частью какого-то увлекательного творческого процесса. Мне нравилось, когда контроль над картиной был у меня и у режиссера. Когда же комитет говорит тебе, какой должна быть идея – это неправильно», - признается Джим Керри.

На самом деле, Керри все же привлекли к роли, но на телевидении. Он снимется в новой комедии-драме, где сыграет Джеффа Пиклса, ведущего детского телешоу, который пытается сохранить свою карьеру и здравомыслие единым целым, потому как его личная жизнь летит, что называется, «в тартарары».

«Проект должен сам находить исполнителя. Только так удастся достичь настоящих эмоций на экране. В обратном случае – все будет искусственным и надуманным», - уверяет Керри.

Режиссером новой комедийной драмы для Showtime выступил Мишель Гондри, который уже руководил Керри в фильме 2004 года «Вечное сияние чистого разума», оказавшемуся едва ли не самой известной картиной актера, хоть и мало отношения имел к чистому комедийному жанру.

Премьера сериала «Шучу», в котором Керри и сыграет главную роль, состоится на Showtime 31 августа.

Николай Офицеров