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| | Бэнкси не был в курсе о выставке его работ в Москве

Бэнкси не был в курсе о выставке его работ в Москве

Сегодня, 08:33

Британский уличный художник Бэнкси, выставка работ которого сейчас проходит в Москве, высказал негодование по этому поводу, так как выставка не была с ним согласована.

 

В своём официальном Instagram аккаунте граффитист опубликовал скриншот переписки с подписчиком, который оповестил его о выставке. Художник был шокирован, и заявил, что никогда не берёт денег за просмотры своих работ. Хотя иронично подметил, что он не может жаловаться на людей, выставляющих без разрешения его работы, так как граффити нелегально, и почти везде расценивается как вандализм. Выложить скриншот переписки по мнению автора будет вполне достаточно.

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Организатор выставки заявил, что никто не утверждал, что выставка согласована с художником, и люди в заблуждение не вводились. Работы взяты у коллекционеров, которые купили эти картины и имеют право их выставлять. Все работы авторизованы и сертифицированы, с точки зрения закона правда на их стороне. «Довольно сложно было договорится со всеми коллекционерами, и каждого убедить, что работа в целости и сохранности вернётся к ним, но мы рады, что у нас получилось» - заявили организаторы. Также на выставке представлено небольшое видео, рассказывающее небольшую биографию художника.

Отметим, что цена за вход на выставку в Москве составляет от 500 до 700 рублей.


Святослав
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