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| | В Эстонии скончался оперный певец Тео Майсте

В Эстонии скончался оперный певец Тео Майсте

Сегодня, 14:44

Исполнитель ушел из жизни на 87 году. О причинах трагического события не сообщается.

Сегодня пресс-служба Национальной оперы Эстонии проинформировала о трагическом событии: скончался оперный певец Тео Майсте. Исполнитель в 60-х годах прошлого века был солистом театра «Ванемуйне», а с 1965 по 2011 работал в Эстонском театре оперы и балета. С начала 70-х Тео Майсте также занялся преподаванием – начал работать в Таллинсой консерватории, которую сам окончил в 1962 году под предводительством Йенни Сиймон. Через 14 лет после начала этой деятельности советский оперный певец получил ученое звание доцента. Тео Майсте был удостоен нескольких наград, в частности премии Георга Отса и ордена Белой звезды 4-го класса. В сообщении Национальной оперы Эстонии о причинах смерти оперного певца не указывается.

Трагическое событие уже прокомментировал худрук театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман. Он отметил, что Тео Майсте был «фантастическим оперным артистом» и «выдающимся басом», и отметил, что был лично с ним знаком и многому у него научился.


Виктория Озерова
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