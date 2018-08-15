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| | Ушел из жизни звезда телесериала «Каменская»

Ушел из жизни звезда телесериала «Каменская»

Сегодня, 11:11

По какой причине скончался народный артист Беларуси Николай Кириченко не сообщается. По данным СМИ, в последние годы он серьезно болел, но это не заставляло его бросить работу.

 

Информация о смерти значится на официальном сайте национального академического театра имени Янки Купалы, где работал Кириченко. На момент кончины ему было 72 лет. Помимо сериала «Каменская», он также снимался в многих полнометражных фильмах. Среди них следует отметить «В августе 44-го», «Доктор Смерть» и «Охота на гауляйтера».

Пока что дата и место проведения похорон уточняется и об этом родственники сообщат позже. Родился Николай Кириченко 16 марта 1946 года в городе Молодечно.

В составе театре он играет с 1971 года. В 2005 по 2009 года стоял во главе национального академического театра имени Янки Купалы. Был доцентом Академии искусств, долгое время занимался педагогической деятельностью, преподавая на театральном факультете.


Николай Офицеров
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