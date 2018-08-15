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| | Студия «Мелодия» добавила сказку про Чебурашку в iTunes в память об умершем Успенском

Студия «Мелодия» добавила сказку про Чебурашку в iTunes в память об умершем Успенском

Сегодня, 11:07

Студия «Мелодия» в социальной сети Facebook разместила сообщение с благодарностью знаменитому писателю, который своими работами скрасил детство многих людей.

 

Звукозаписывающая компания добавила сказку про вымышленного персонажа Чебурашку в iTunes в память об умершем Эдуарде Успенском. Писатель ушел из жизни в возрасте 80 лет 14 августа этого года. Он страдал серьезным недугом и лечился в Германии. Врачи не смогли спасти Успенского.

Этот детский писатель придумал очень много сказочных персонажей хорошо знакомых жителям бывшего СССР. Стоит упомянуть о Чебурашке и Крокодиле Гене, почтальоне Печкине, Шарике и дяде Федоре, братьях Колобках и гарантийных человечках. Все эти герои родились в воображении Успенского.


Домбровский Сергей
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