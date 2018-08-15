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| | Скончался солистка Большого театра и народная артистка РСФСР Валентина Левко

Скончался солистка Большого театра и народная артистка РСФСР Валентина Левко

Сегодня, 10:19

Талантливая оперная певица ушла из жизни 14 августа. Исполнительнице приходилось последние годы бороться с тяжелым недугом.

 

Информацию уже подтвердили представители Большого театра. Пока что детали, связанные с гражданской панихидой, не озвучивают. Вероятнее всего, эти сведения станут известны позднее.

Валентина Левко является общепризнанной не только в отечественной оперной среде, но и за рубежом. Зрителю она особенно полюбилась за свое бархатное контральто. В Большом она проработала более чем 20 лет, исполнив десятки партий, которые сделали ее знаменитой.

После народная артистка РСФРС Левко решила посвятить себя педагогической деятельности и воспитала десятки талантливейших артистов. В столице по сей день функционирует Центр вокального искусства, который был назван в ее честь.

У Валентины Левко осталась единственная дочь от брака с летчиком Владимиром Левко. Также Валентина Николаевна успела дважды стать бабушкой.

К сожалению, Валентина Левко не единственная, кто ушла из жизни 14 августа. В этот день не стало также культового детского писателя Эдуарда Успенского.


Николай Офицеров
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