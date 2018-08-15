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| | В сети появились предсмертные стихи Эдуарда Успенского

В сети появились предсмертные стихи Эдуарда Успенского

Сегодня, 09:32

Детский писатель скончался на 81-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Перед кончиной он оставил послание в форме стихов.

 

Россияне узнали о смерти культового писателя Эдуарда Успенского 14 августа и сразу начали писать в сети слова соболезнования. Многие не могут поверить, что он скончался, ведь человек, оставивший после себя такое культурное наследие попросту не может умереть. Именно он является создателем «Простоквашино», Крокодила Гены и Чебурашки.

Пользователи обнаружили на его страничке в Facebook предсмертные стихи, которые, как показалось многим, охарактеризовали то, как ощущал себя Эдуард Николаевич в последние месяцы своей жизни. Опубликованы они были около года назад.

«Вот какой я был горячий,

А сейчас уже лежачий.

Надоело мне лежать.

Все, бежать, бежать, бежать»

Успенский долго боролся с онкологическим заболеванием и проходил лечение в немецком Баден-Бадене. Однако после того, как он вернулся в Россию, его самочувствие начало резко ухудшаться.

После размещенных стихов, он рассказывал в социальной сети, в основном о своей борьбе с «Союзмультфильмом», который, по его мнению, решил снимать продолжение «Простоквашино», но сделал это совершенно незаконно.

Представители Мосгордумы ранее также высказались на тему того, что готовы рассмотреть инициативу, связанную с установкой памятника Эдуарду Успенскому, если профильная комиссия утвердит соответствующее решение.


Николай Офицеров
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