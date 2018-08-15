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Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

От Редактора

Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

 Пользователям социальных сетей показалось, что далеко не все российские знаменитости, критикующие

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| | «Он жив»: В Сети считают, что Успенский не мог умереть

«Он жив»: В Сети считают, что Успенский не мог умереть

Сегодня, 09:10

Пользователи рассуждают на тему того, что человек, оставивший после себя такое культурное наследие не может покинуть этот мир.

 

«Плохо, когда не становится таких великих людей. Просто, когда они умирают, вне зависимости от того, что происходит в окружающем их мире. Если бы знать ответ на вопрос, когда же можно начать перестать суетиться и наконец начат жить, как Успенский. У меня есть друг, который утверждает, что постоянно встречал его в подъезде в одной лишь майке и тапочках», - признаются в одном из Telegram-каналов.

Многие в Сети действительно считают, что Успенский не мог умереть, ведь человек, создавший такие бессмертные произведения, оставляет за собой неугасаемый след.

«Ну не может умереть человек, без которого не было бы Чебурашки и Кота Матроскина. Это же цепь нашего культурного позвоночника», - рассуждают пользователи.

Многим кажется, что вне зависимости от того, умер ли Эдуард Николаевич или нет, потомки его все равно будут почитать как живого.

«Для меня он не умер. Я его не видел на кинофорумах, не видел в подъезде в тапочках, я могу найти его в любой день в гугле с Печкиным или Чебурашкой. Он жив! Наш великий сказочник», - пишут юзеры, резюмируя все сказанное.


Николай Офицеров
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