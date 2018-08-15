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| | Скончавшийся Эдуард Успенский считал ситуацию с Крымом безобразной

Скончавшийся Эдуард Успенский считал ситуацию с Крымом безобразной

Сегодня, 08:55

Пользователи вспомнили давний эфир знаменитого детского писателя на «Дожде», в котором он озвучил столь противоречивое высказывание.

  

В том эфире Эдуард Николаевич рассказывал о том, что высказывал поддержку Андрею Макаревичу и Виктору Шендеровичу, которые тогда уже высказались относительно Крыма в составе России и всех событий, что шли после этого.

По мнению Эдуарда Успенского, он считал нужным поддержать «творческих людей, оказавшихся в сложной ситуации». После этого, ведущие спросили его, что он думает обо всех событиях, что происходят на Украине и как он к ним относится.

«Страна разделилась на 10 процентов умных и 90 процентов идиотов. Я считаю, что отношусь к тем 10 процентам умных, потому что вся эта история с Крымом – она безобразна», - говорил некогда Успенский.

Стоит напомнить, что накануне вечером на 81-м году скончался культовый детский писатель Эдуард Успенский, который является создателем персонажей из Простоквашино, Чебурашки, крокодила Гены и многих других.


Николай Офицеров
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