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| | Спасибо за детство: На 81-м году скончался культовый детский писатель Эдуард Успенский

Спасибо за детство: На 81-м году скончался культовый детский писатель Эдуард Успенский

Сегодня, 08:37

По словам близких знаменитого детского писателя, он на протяжении долгого времени боролся с онкологическим заболеванием и скончался в своем доме в деревне Пучково.

 

Успенский является автором множества произведений, персонажи, которых полюбились жителям СССР, а следом и России. Данные герои зачастую появлялись в мультфильмах, которые затем приобретали культовый статус. Глава Мосгордумы Алексей Шапошников утверждает, что созданные писателем герои, среди которых в том числе Чебурашка, крокодил Гена, дядя Федор, Шарик и кот Матроскин стали неотъемлемой частью детства многих россиян.

Успенский скончался на 81-м году жизни. Многим он известен, как автор «Каникул в Простоквашино», к которым он написал первоисточник «Дядя Федор, пес и кот». На просторах сетей моментально появились благодарности Эдуарду Успенскому за детство, многие писали слова соболезнования, которые адресовали семье писателя.

Также в Московской думе заявили, что в столице Успенскому могут поставить памятник, если поступит соответствующая инициатива. Об этом сообщил в ходе сегодняшнего заседания глава профильной комиссии Мосгордумы по вопросам культуры Евгений Герасимов.


Николай Офицеров
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