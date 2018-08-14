Кассету с первым демо Земфиры продают за 3,5 млн рублей

Выставил на продажу кассету с первым демо Земфиры на сайте Avito некто Виталий из Коптево. Он просит за товар 3,5 млн рублей и объясняет свое решение необходимостью денег для очень интересной постановки.

Кассета, продаваемая жителем Коптево, является счастливой, поскольку привела Земфиру к продюсеру Леониду Бурлакову в 1998 году и сделала исполнительницу знаменитой. На ней поклонники творчества артистки услышат три самые первые композиции вокалистки. Автор объявления уверяет, что получил кассету из рук Земфиры. Певица оставила на ней свой автограф. Виталий из Коптево обещает потенциальному покупателю разместить его имя на афише театра, если он приобретет уникальную в своем роде кассету.

Автор объявления ничего не хочет слышать о скидках. Он продает товар по цене не ниже 3,5 млн рублей.

На Avito можно встретить предложение приобрести банку с камчатским песком за 100 тысяч рублей. Ценность этого товара заключается в том, что по нему ходил премьер России Дмитрий Медведев.

Домбровский Сергей