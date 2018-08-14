Лев Лещенко присоединится к команде наставников на шоу «Голос 60+»

Вчера стали известны имена трех наставников нового музыкального шоу. Ими стали Леонид Агутин, Пелагея и Валерий Меладзе.

Общественность с нетерпением ждала оглашения имени четвертого члена жюри проекта «Голос 60+». Сегодня зрители узнали, что к команде наставников шоу присоединится заслуженный артист 76-летний Лев Лещенко.

О старте музыкального проекта для пенсионеров сообщили еще в апреле. Съемки первого сезона уже начаты, кастинги проходят в Москве. Первые выпуски зрители увидят в сентябре. Пик «Голоса 60+», как ни странно, совпадает со вторым чтением в Госдуме законопроекта о пенсионной реформе.

«Голос» - музыкальное телешоу, созданное по международному проекту The Voice, проходящему во многих странах. В новом «Голосе» для пожилых людей смогут принять участие граждане от 60 лет. Талантливых пенсионеров ждут слепые прослушивания, поединки, нокауты. Организаторы шоу сообщают, что «облегченный» проект разделен на четыре этапа. Дмитрий Нагиев выступит в роли ведущего.

Мирослава Донцова