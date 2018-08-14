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| | Ники Минаж променяла одежду на стразы и станцевала среди мужчин в набедренных повязках

Ники Минаж променяла одежду на стразы и станцевала среди мужчин в набедренных повязках

Вчера, 23:30

Солистка Ники Минаж представила поклонникам новый клип на композицию Ganja Burn. Песня вошла в альбом Queen.

В клипе Ники Минаж появилась перед зрителями в откровенном образе полуголой женщины со стразами. Артистка станцевала среди мужчин в набедренных повязках и спела поклонникам. Новый клип исполнительница разместила на YouTube-канале. Пользователям очень понравилась работа Ники Минаж. В комментариях они назвали ее настоящей королевой своего сердца. Некоторым хватило одной минуты просмотра, чтобы влюбиться в это видео и в качество исполнения. Альбом Queen вышел 10 августа этого года. В его создании принял участие реп-музыкант Eminem. Хип-хоп исполнитель в композиции Ники Минаж установил очередной рекорд по скорости читки. Предыдущее достижение тоже принадлежало ему.

В клипе Ganja Burn предстает в образе свергнутой правительницы. По сюжету Ники Минаж возвращается в свое царство, чтобы отомстить обидчикам. Съемками клипа занимались Мерт Алас и Маркус Пиггот.


Домбровский Сергей
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