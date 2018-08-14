Более 7500 туристов посетили фестиваль исторической реконструкции эпохи викингов «Кауп» в Зеленоградске

На территории Зеленоградска (Калининградская область) прошел седьмой по счету фестиваль викингов «Кауп». 30 лет назад археологи из СССР обнаружили около Куршской косы (она входит в границы муниципалитета) останки поселений викингов. Именно поэтому фестиваль традиционно организуется в Зеленоградске, а в 2018 году его официально внесли в календарь национальных событий культурной жизни РФ. Об этом рассказало агентство «Государственные вести».

За трое суток проведения фестиваль посетили более 7500 туристов. Новым номером программы для гостей на сей раз стала соколиная охота.

В комментарии к новости лидер администрации зеленоградского муниципалитета Сергей Кошевой сообщил, что география и посещаемость фестиваля на ежегодной основе растут. Достаточно сказать, что в этот раз своих реконструкторов на мероприятие прислали не только более 100 российских клубов, но и такие страны, как Эстония, Литва, Украина и Республика Беларусь, — уточнил управленец.







