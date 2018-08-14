Мончегорская «Табуретка» отправит послание в космос

Ежегодный литературный фестиваль в Городе Мончегорске Мурманской области пройдет в третий раз и снова удивит всех новыми фишками. С 25 августа в городском парке будут читать стихи, рисовать картины, состязаться в поэтическом баттле, участвовать в мастер-классах и встречаться с писателями, художниками и поэтами.

Международный литературный фестиваль «Табуретка» в этом году порадует и детей, и взрослых. Фестиваль организован фондом «Живая классика» при поддержке компании «Норникель», администрации города Мончегорска и Комитета по культуре и искусству Мурманской области. Гостей ждут встречи с зарубежными поэтами Хендриком Джексоном и Стефани Росиано, художником Сергеем Катраном и актером Андреем Соколовым, писательницей Екатериной Матюшкиной и многими другими. Флешмобы, квесты, занимательные мастер-классы и творческие мастерские, а также участие в «Параде литературных героев» - для каждого желающего и совершенно бесплатно. Кульминацией станет запуск в космос «культурного послания», приложить руку к которому также сможет любой участник «Табуретки».