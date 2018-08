В Сиднее «Highway to Hell» зазвучала на струнах сразу 457 гитар

Участники музыкального фестиваля установили таким образом новый мировой рекорд по синхронному исполнению одной и той же композиции в одном месте.

Издание The Herald рассказало о музыкальном фестивале в Сиднее, где был установлен новый мировой рекорд: песня группы AC/DC «Highway to Hell» там зазвучала сразу на струнах 457 гитар. На сцене выступал местный рок-коллектив The Choirboys. Они задавали ритм, а еще более 400 гитаристов исполняли композицию, используя усилители звука, которые выдавали организаторы после платной регистрации за 45 долларов. Вырученные деньги передали фонду Australian Children?s Music Foundation, который помогает получать музыкальное образование детям из бедных семей. Отмечается, что большинство гитаристов, принявших участие в фестивале в Сиднее, - мужчины, но среди исполнявших «Highway to Hell» были замечены женщины и даже дети.

Предыдущий мировой рекорд по синхрономму исполнению композиции в одном месте был установлен в Индии пять лет назад. Там 368 музыкантов исполнили песню Боба Дилана «Knocking On Heaven?s Door».

Виктория Озерова