Софи Тернер рассказала про кровавый финал «Игры престолов»

Исполнительница роли Сансы посоветовала фанатам сериала готовиться к худшему.

Киноактриса Софи Тернер исполнила в популярном фэнтези-сериале роль наследницы рода Старков Сансы. Героиню Тернер в сериале ждала тяжелая судьба и множество трудностей, как, впрочем, и ее братьев и сестер, однако фанаты не теряли надежды, что все еще может наладиться и финал окажется позитивным. Однако недавно актриса рассказала про очень кровавый конец сериала. Ни в одном из предыдущих сезонов еще не было такого уровня жестокости, намекнула актриса.

Кроме того, по словам звезды, эпизоды финального сезона, особенно завершающие, будут переполнены разнообразными предательствами. Войны и опасных для жизни героев ситуаций станет еще больше. Ничего, кроме этих сведений Тернер сказать не имела права, так как несет ответственность за разглашение сюжета сериала.

Выход шести новых и последних серий «Игры престолов» произойдет в первом полугодии 2019 года.